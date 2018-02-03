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На трассе Набережные Челны – Сарманово установят новые дорожные знаки

3 февраля 2018, 23:44

Из-за частых ДТП на автодороге будут установлены приборы, регистрирующие нарушения правил дорожного движения.

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). На аварийно опасных участках трассы Набережные Челны – Сарманово в Тукаевском районе Татарстана будут установлены новые дорожные знаки. Также установят приборы, регистрирующие нарушения правил дорожного движения, пишет газета «Светлый путь».

Сотрудники службы безопасности дорожного движения провели дополнительное обследование состояния трассы Набережные Челны – Сарманово. Необходимость в этом возникла в связи с частыми дорожно-транспортными происшествиями на автодороге.  


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