Казанской молодежи расскажут о выборах

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). 8 февраля студентам Казанской академии ветеринарной медицины имени Баумана расскажут о выборах.

В форме беседы участники «Кадрового резерва» пояснят собравшимся особенности процедуры подготовки к выборам, а также нюансы проведения и участия в них, сообщили в пресс-службе организации.

Гостями интерактивно-образовательного мероприятия «Молодежь молодежи о выборах» станут главный специалист отдела по работе с молодежью администрации Советского района Казани Мадина Ахметшина и представители Молодежного правительства Татарстана.