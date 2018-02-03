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Политика

Казанской молодежи расскажут о выборах

3 февраля 2018, 21:54

В форме беседы участники «Кадрового резерва» пояснят собравшимся особенности процедуры подготовки к выборам.
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(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). 8 февраля студентам Казанской академии ветеринарной медицины имени Баумана расскажут о выборах.

В форме беседы участники «Кадрового резерва» пояснят собравшимся особенности процедуры подготовки к выборам, а также нюансы проведения и участия в них, сообщили в пресс-службе организации.

Гостями интерактивно-образовательного мероприятия «Молодежь молодежи о выборах» станут главный специалист отдела по работе с молодежью администрации Советского района Казани Мадина Ахметшина и представители Молодежного правительства Татарстана.


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