В РТ сравнялось число категорически недовольных и довольных своей работой сотрудников

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане число категорически недовольных и, наоборот, довольных своей работой сотрудников почти идентично и составляет 40 и 41 процент соответственно. К такому выводу пришли аналитики рекрутингового агентства HeadHunter, опрашивая респондентов с 31 октября по 11 декабря 2017 года.

К слову, тех, кто своей работой категорически не удовлетворен, в среднем по России немного больше, чем в Татарстане, – 42 процента.

Как показало исследование, уровень довольных своей работой специалистов увеличивается с их возрастом. Если среди опрошенных в категории 18 – 25 лет довольных оказалось 35 процентов, то среди людей старше 45 лет – 51 процент.

Число позитивно относящихся к работе также зависело и от должности опрошенных: среди начинающих специалистов таких оказалось 22 процента, а среди топ-менеджеров и владельцев компаний – 60.

Среди отраслей больше всего положительных эмоций работа вызывает у специалистов сферы «Информационные технологии, Интернет, телеком» – 54 процента, топ-менеджеров – 52 процента, и в «Управлении персоналом, тренинги» – 50 процентов.

Больше всего недовольны своей работой сотрудники категорий «Начало карьеры, студенты» и «Рабочий персонал» – 50 процентов.