На самой высокооплачиваемой в РТ вакансии зарплата в январе составила 1 млн рублей

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Для соискателей из Татарстана самой высокооплачиваемой вакансией первого месяца года стала должность директора по развитию продаж в России от компании «Уральское производственное объединение Метта» с заработной платой до 1 миллиона рублей. Такое заключение сделали аналитики российской рекрутинговой компании HeadHunter, проанализировав более 14 тыс. вакансий от прямых работодателей.

Правда, нижняя планка вакансии начинается от 200 тыс. рублей, к тому же к Татарстану свободная должность имеет весьма косвенное отношение. Одобренному кандидату для работы нужно будет переехать в Уфу. Затраты на переезд и проживание работодатель обязуется компенсировать.

Зарплату до 500 тыс. рублей обещает компания «Мегалит» риелтору по продажам недвижимости. Следом в рейтинге самых высокооплачиваемых оказался главный программный Java архитектор (Java Chief Software Architect). Сотруднику, который владеет этими навыками, для начисления зарплаты в 480 тыс. рублей (нижняя планка – около 400 тыс. рублей) необходимо также знать английский и иметь опыт программирования. Работа при этом удаленная.

Кроме того, в январе в Татарстане группа компаний «КАПИТАЛ» готова была принять на работу трейдера с успешным опытом продаж и оплачивать его труд в размере 500 тыс. рублей. Активного менеджера по продажам лизинговых услуг компания «Альфа-Лизинг» оценивала в 300 тыс. рублей ежемесячно.

На зарплату в 200 тыс. рублей «Алан Клиник» подыскивала врача-уролога с опытом работы в коммерческом медицинском центре.

Рейтинг самых «дорогих» вакансий января составили также директор по маркетингу в ООО «Венские вафли» с зарплатой от 200 тыс. рублей и директор филиала торговой компании «ГРАТ-ВЕСТ» с зарплатой от 150 тыс. рублей. Работа программиста С++/драйвериста в Searchinform оценивалась в 150 тыс. рублей, водителя с личным грузовым автомобилем – в 200 тыс. рублей.