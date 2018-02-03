В Елабуге построят более 24 тыс. кв. м социального жилья

(Елабуга, 3 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В этом году в Елабуге планируется построить 50 тыс. кв. м жилья, из них 13 тыс. 217 кв. м – это жилье, построенное по социальной ипотеке. Сегодня ведется работа по определению мест будущей застройки. Об этом сообщил заместитель руководителя районного исполкома Ринат Хайруллин.

«В 2018 году мы планируем ввести в эксплуатацию еще 50 тыс. кв. м жилья, в том числе по программам социальной ипотеки – 13 тыс. 217,4 кв. м, арендное жилье – 10 тыс. 236 кв. м, инвестиционное жилье – 21 тыс. 379,59 кв. м, а также индивидуальные жилые дома – 5167,01 кв. м», – отметил Ринат Хайруллин.

По его словам, в рамках федеральной программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» выделены субсидии семи елабужанам на сумму 4,4 млн руб. Также по программе «Устойчивое развитие сельских территорий с 2014 по 2017гг. и на период до 2020 г.» выделены субсидии четырем семьям на строительство жилья на сумму 2,755 млн руб. В прошлом году на деньги республики выполнены проектные работы по строительству общежития по улице Тугарова на сумму 1,620 млн руб.

Кроме того, проведены работы в 31 доме по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов на сумму 113,3 млн руб. В этом году ремонт будет проведен еще в 35 многоквартирных домах Елабуги на 155,8 млн руб.

