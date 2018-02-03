В Музее ИЗО состоится лекторий о неодадаизме и перформативности в искусстве

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). В Музее изобразительных искусств РТ пройдет пятое событие годового лектория об искусстве 19 – 20-го веков — лекция Данилы Булатова о неодадаизме, флуксусе и перформативности в искусстве, сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.

Лекция состоится 6 февраля. В первой части вечера спикер расскажет о 1950 –1960-х годах в мире искусства. Вторая часть лекции будет посвящена левому дискурсу в искусстве 60-х и 70-х годов.

Событие состоится в рамках совместного цикла лекций Московского музея современного искусства и Галереи современного искусства ГМИИ РТ об искусстве конца XIX – начала XXI веков. На лекториях спикерами выступают ведущие российские искусствоведы, историки, художественные критики и кураторы — сотрудники Московского музея современного искусства и приглашенные специалисты.

