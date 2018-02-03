В Казани выступит Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая 27 февраля состоится концерт Удмуртского государственного театра фольклорной песни и танца «Айкай», сообщает информационный центр Дома дружбы народов РТ.
Удмуртский государственный театр фольклорной песни «Айкай» был создан в 1990 году в результате преобразования творческо-производственного концертного коллектива при союзе композиторов УАССР.
Творческим кредо коллектива является возрождение старинных образцов песенно-танцевальной, инструментальной культуры, национальных костюмов, украшений и их воплощение в сценическом пространстве.
Ансамбль исполнит семейно-бытовые и календарные обрядовые постановки, музыкально-хореографические композиции, отдельные песенные произведения как народные, так и авторские.