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В Казани выступит Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца

3 февраля 2018, 23:07 , Фото: http://udm.addnt.ru

В Казани выступит Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца Ансамбль исполнит семейно-бытовые и календарные обрядовые постановки, музыкально-хореографические композиции, отдельные песенные произведения.
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(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая 27 февраля состоится концерт Удмуртского государственного театра фольклорной песни и танца «Айкай», сообщает информационный центр Дома дружбы народов РТ.

Удмуртский государственный театр фольклорной песни «Айкай» был создан в 1990 году в результате преобразования творческо-производственного концертного коллектива при союзе композиторов УАССР.

Творческим кредо коллектива является возрождение старинных образцов песенно-танцевальной, инструментальной культуры, национальных костюмов, украшений и их воплощение в сценическом пространстве.

Ансамбль исполнит семейно-бытовые и календарные обрядовые постановки, музыкально-хореографические композиции, отдельные песенные произведения как народные, так и авторские.
 


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