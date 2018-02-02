(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане в 2018 году построят 28 сельских клубов, на 13 объектах работы уже стартовали. Об этом сообщил глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, информирует пресс-служба Президента РТ.

По его словам, два объекта пока готовят, на восьми ведется устройство фундамента, еще на трех кладут стены.

Кроме того, как отметил министр, 13 ветобъединений, девять управлений сельского хозяйства, 34 поликлиники и участковая больница Балтасинской ЦРБ обновятся после капремонта.

На этот год также запланировано строительство двух зданий исполкомов поселений, восьми бассейнов и пяти универсальных спортивных залов, добавил Файзуллин.