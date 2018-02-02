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Вооруженные силы РФ обзаведутся новейшим гиперзвуковым оружием

2 февраля 2018, 23:44

Целью обновления вооружения является стратегическое сдерживание с помощью неядерной части арсенала, пояснил Виктор Бондарев.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Вооруженные силы РФ в скором времени обзаведутся новейшим гиперзвуковым оружием. Это заявление главы комитета Совета Федерации по обороне Виктора Бондарева приводит РИА «Новости».

По его словам, целью обновления вооружения, которое находится в распоряжении ВС РФ, является стратегическое сдерживание с помощью неядерной части арсенала.

«Напомню, что ограничения (в рамках договора СНВ-3 – прим. Т-и) наложены на количество, но не на качество вооружений. И российские ядерные боеголовки по техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги», – подчеркнул сенатор.

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он рассчитан на 10 лет, его можно продлить по взаимной договоренности еще на пять лет.


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