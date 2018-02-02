120 домов по программе инвестиционного жилья сдадут в РТ в 2018 году

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). 120 домов по программе инвестиционного жилья планируют сдать в Татарстане в 2018 году. Об этом сообщил глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, информирует пресс-служба Президента РТ.

В данный момент уже сданы 35 домов. Осталось достроить 85. Причем 22 из них уже почти возведены, 39 находятся в средней степени готовности, еще предстоит работа на 24 объектах, уточнил Файзуллин.

Он также рассказал о малоэтажном строительстве (включая ИЖС) в РТ. По его словам, из плановых 8370 домов введены в эксплуатацию 1349 объектов.