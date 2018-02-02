Полина Терехова из Казани не смогла пройти слепые прослушивания «Голоса. Дети»

(Набережные Челны, 2 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Юная Полина Терехова из Казани не смогла пройти слепые прослушивания в проекте «Первого канала» «Голос. Дети-5».

Полина Терехова исполнила песню Кэти Перри Roar, но к ней никто из наставников не повернулся. В пятом сезоне ими стали Валерий Меладзе, Пелагея и Баста.

Полина Терехова начала заниматься вокалом с шести лет, в семь лет начала обучение в музыкальной школе. В 2017 году она участвовала в отборочном конкурсе на детское «Евровидение», в котором дошла до финала. Кроме этого, она является призером республиканского фестиваля «Созвездие-Йолдызлык».

Детский «Голос» является специальной адаптацией взрослой версии телепроекта. В конкурсе принимают участие талантливые юные исполнители в возрасте от семи до 14 лет, прошедшие серьезный кастинг.