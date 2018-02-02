Глава МИД Украины пообещал наказать работающие в Крыму немецкие компании

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). На Украине ищут способ обуздать немецкие фирмы, которые ведут свою деятельность в Крыму, несмотря на то, что Евросоюз ввел санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы Министерства иностранных дел страны Павла Климкина, существуют разные правовые механизмы, чтобы наказать бизнесменов.

Речь идет о таких компаниях, как Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault, Lexus.

Климкин уже неоднократно обещал «достать» западные фирмы, работающие на полуострове.