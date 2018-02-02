Все новости Татарстан Россия

Спорт

Сливко и Логинов стали победителями спринтов на 6-м этапе Кубка IBU по биатлону

2 февраля 2018, 21:46

Завтра, 3 февраля, в рамках соревнований пройдут две гонки преследования.
Иван Черезов выиграл масс-старт 8-го этапа Кубка мира по биатлону
Евгений Устюгов принес России первое «золото» Ванкувера в биатлоне
Женская сборная России по биатлону завоевала «серебро» немецкого Рупольдинга
Мужская сборная России по биатлону стала второй в эстафете 4 по 7,5 километра
Альбина Ахатова принесла России первую медаль чемпионата мира по биатлону-2008

(Набережные Челны, 2 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Виктория Сливко и Александр Логинов стали победителями спринтерских гонок на шестом этапе Кубка IBU по биатлону. Соревнования стартовали сегодня в итальянском местечке Мартель-Валь-Мартелло.

Первыми на гонку вышли женщины, где победителем с точной стрельбой стала россиянка Виктория Сливко. Второй в гонке стала еще одна россиянка Анастасия Загоруйко.

Далее у мужчин также с точной стрельбой первым стал россиянин Александр Логинов. Еще одному россиянину Алексею Волкову не хватило 1,3 секунды до бронзовой медали.

Завтра, 3 февраля, в рамках соревнований пройдут две гонки преследования.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter