Легендарные японские куклы кокэси приехали в Елабугу

(Елабуга, 2 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в выставочном зале Елабуги открылась выставка «Мир японских кукол кокэси». Традиционные деревянные куклы-кокэси предоставлены Японским фондом в Москве.

«Этой экспозицией Елабужский государственный музей-заповедник открыл череду мероприятий, посвященных объявленным в России Десятилетию детства и Году Японии», – отметила генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко.

На выставке представлены 74 оригинальные игрушки разных видов. Экспонатный ряд также дополняют японские куклы из фондов Елабужского государственного музея-заповедника и частных коллекций. Все куклы уникальны по-своему, у каждой имеется собственная роспись. Куклы кокэси очень гладкие, их делают из твердых пород деревьев, так как вишня, клен, хурма.

Безрукие-безногие куколки служили и оберегами, и утешением. Также есть поверье, что эти необычные игрушки приносят в семью много детей и счастье. Историю возникновения кукол елабужанам рассказала искусствовед музея-заповедника Елена Паршикова, которая провела первую экскурсию для посетителей. Далее состоялся мастер-класс по традиционной японской живописи нихонга, который провела директор художественной школы № 1 им. И.И. Шишкина Софья Сапожникова.