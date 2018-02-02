Прокуратура РТ проверит требования АСВ о возврате денег вкладчиков «ИнтехБанка» и ТФБ

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Татарстанская прокуратура проверит законность требований АСВ по возврату денег, снятых перед закрытием ТФБ и «ИнтехБанка». Для этого прокуроры запросят у Центробанка точную дату заведения картотек в «лопнувших» организациях. Такое решение принято по итогам совещания у Президента республики Рустама Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Совещание у Президента Татарстана прошло после того, как в республиканскую прокуратуру пришло обращение Минэкономики РТ и Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей.

«У Президента РТ Рустама Минниханова состоялось совещание о необходимости уточнения информации в Центральном банке России о том, когда возникла картотека ПАО „Татфондбанк“ и ПАО „ИнтехБанк“ с указанием конкретной даты, а также разъяснения о порядке отнесения операций к сделкам с предпочтением», — рассказали в пресс-службе Минэкономики РТ.

Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало множество судебных исков против непострадавших вкладчиков ТФБ и «ИнтехБанка». Основанием для возврата средств в АСВ считают заведение картотек в «лопнувших» банках. Вкладчики, снявшие свои деньги после создания картотеки банка, не должны были этого делать, уверены в АСВ.

