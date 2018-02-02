Александр Перепелкин: Показалось, что нам было тяжело настроиться на игру

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Старший тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Александр Перепелкин после победы над «Сахалином» заявил, что его команде было сложно настроиться на игру.

«Динамовки» Казани на своей площадки обыграли «Сахалин» в трех партиях и досрочно выиграли регулярный чемпионат Суперлиги.

«Очень доволен, что выиграли, но мне показалось, что девочкам было тяжело настроиться на этот матч. Мы говорили в раздевалке о том, что три очка принесут нам досрочную победу в "регулярке". Сказалось и то, что в первой партии вышла Ирина Воронкова и подала 10 подач. Но мы прекрасно понимаем, что расслабляться нельзя, и девчонки это понимают – в перерывах они сами себя пытаются накручивать, мы их мотивируем. Говорят, что команды выигрывают за счет класса. Думаю, сегодня так и произошло – какие-то вещи мы сделали более классно, нежели соперник. Они были мотивированы сегодня, хорошо подавали, и наши ошибки стали результатом их удачных действий. На нас немного давило сегодня, понимали, что можем дома оформить победу в регулярном чемпионате. Слишком легкая первая партия тоже не добавила азарта, а соперник в концовке почувствовал игру», – заявил Перепелкин.

Также наставник отметил, что ему не хотелось бы начинать плей-офф серией против «Сахалина». «Нет большого желания в первом раунде плей-офф играть против "Сахалина", это точно. В таком случае возможен сложный перелет, не хотелось бы. Это очень тяжело – летать туда-сюда, восстанавливаться. Решение Гилязутдинова не участвовать в игре? Ришат Сиразутдинович дает мне возможность почувствовать себя главным тренером (улыбается). Шучу, конечно. Мы сейчас пытаемся немного перестроить схему, и взаимодействия в атаке лучше просматриваются с торца площадки. Спасибо ему, что доверяет»», – добавил старший тренер.