Денис Матвеев: Буду рад, если выйдем в плей-офф на «Динамо-Казань»

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер женского волейбольного клуба «Сахалин» Денис Матвеев прокомментировал поражение своей команды в матче чемпионата России против казанского «Динамо».

В гостях волейболистки «Сахалина» уступили лидеру чемпионата в трех партиях.

«Тренер никогда не будет доволен игрой команды, когда она проигрывает 0:3. Я считаю, есть много моментов, над которыми нам нужно работать, повышать свое мастерство. В матче с "Динамо-Казанью" это все наглядно и очевидно. Есть моменты, которые удручают. Первая партия была нервная, мы проиграли ее на каких-то эмоциях. Во второй все более менее стабилизировалось, и были игровые моменты несогласованности действий. В третьей "Динамо" дожало нас на мастерстве и на классе. Конечно, увидел и положительные моменты. Я не хочу сейчас все драматизировать и говорить, что все плохо. Много есть моментов, за которые хочется порадоваться и поблагодарить девчонок. Но, как бы то ни было, хочется какой-то борьбы, другого рисунка матча. Нам есть над чем работать», – заявил Матвеев.

В последнем туре «Сахалин» встретится с «Енисеем» и в случае победы выйдет в плей-офф чемпионата страны. «Для нас этот матч будет ключевым и важным для определения восьмерки. Насколько он будет нужен "Енисею" – это другой вопрос. Для нас это будет ключевой матч. Любой тренер зависит от результата команды. Контракт у меня с "Сахалином" до конца сезона. В случае победы выйдем в плей-офф на Казань? Буду только рад. У меня здесь семья, близкие, поэтому буду доволен», – добавил главный тренер.