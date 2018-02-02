При столкновении автобуса и самосвала в Казани пострадали два человека

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). При столкновении автобуса №60 и самосвала в Авиастроительном районе Казани пострадали два человека, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало видео с места ДТП на улице Дементьева, случившегося сегодня около полудня.

По данным МЧС, в результате аварии две пассажирки автобуса в возрасте 37 и 77 лет получили сотрясение головного мозга и различные ушибы. Пенсионерку доставили в больницу, вторая пострадавшая от госпитализации отказалась.

На месте работали сотрудники ПСЧ №5.