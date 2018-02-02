Президент РТ призвал создать условия для прозрачной работы трейдеров в сфере закупок молока

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Рынок закупок молока необходимо сделать удобным и прозрачным для работы добросовестных трейдеров в целях стабилизации закупочных цен. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

«Пусть трейдер будет, но работает правильно и понятно. Посредник нам не нужен, настоящий трейдер – да, нужен. Старайтесь работать прозрачно и понятно. Для трейдеров необходимо создать условия. Трейдер должен закупать и отправлять. Мы должны договориться и помогать ему, но он должен держать ту справедливую цену, которая должна быть. Мы уже рассматриваем некие меры поддержки. Но здесь и главы районов, и Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ должны организованно работать», – приводит его слова пресс-служба Президента РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что закупочные цены на молоко снизились в 20 регионах России. Наиболее значительное снижение наблюдается по Татарстану – около пяти рублей за кг.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова, в январе денежная выручка от реализации молока у сельхозпредприятий республики по сравнению с тем же периодом прошлого года стала примерно на 400 млн. рублей меньше. «Хотя начало 2017 года, возможно, было рыночным всплеском закупочных цен», – добавил он.

По словам министра, цепочка формирования закупочной цены на молоко непростая. Есть комбинаты, которые закупают непосредственно у хозяйств. А есть комбинаты, которые значительную часть молока закупают через трейдеров. В данном случае сельхозпредприятия теряют до двух рублей за 1 кг молока. Причем трейдеров, по мнению министра, породили сами молокопереработчики, несвоевременно рассчитываясь за молоко, заставляя хозяйства искать других покупателей. «Я не сторонник полностью отказаться от услуг трейдеров. Сегодня они более востребованы, чем года два назад. Но они должны заниматься отгрузкой молока за пределы республики, поскольку наши переработчики способны переработать и реализовать продукт переработки чуть более 2 тыс. тонн молока», – высказал мнение Ахметов.

Министр добавил, что сейчас есть проблемы с продажей товара. До сих пор накоплены значительные остатки нереализованной продукции (масло, сыр, сухое молоко). «На сегодня мы предложили переработчикам для собственной переработки заготавливать молоко напрямую без участия трейдеров. Этот вопрос Министерство будет держать на контроле. Сегодня при встрече с трейдерами я попросил их воздержаться от пересмотра закупочных цен в сторону снижения, насколько это возможно, и при этом максимально мобилизоваться на реализацию молока, заготовленного в республике, за пределы Татарстана», – заключил он.