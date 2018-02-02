(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Накануне днем, 1 февраля, в Татарстане прошло символическое открытие Года добровольца. Открытие было ознаменовано стартом Зимней добровольческой школы-2018 в казанском молодежном центре «Волга», сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Объявление Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным 2018 года Годом добровольца и волонтера в России стало высокой оценкой нашей многолетней деятельности. Это, безусловно, является стимулом для всех добровольцев Татарстана и России», – подчеркнула на церемонии открытия директор Центра развития добровольчества РТ Анна Синеглазова.

Зимняя добровольческая школа – ежегодная образовательная площадка Центра развития добровольчества Республики Татарстан. В этом году она проходит с 1 по 5 февраля и собрала более 150 добровольцев со всей республики.