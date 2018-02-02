Фарид Мухаметшин предложил создать в Тетюшах программу по улучшению демографии

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Сегодня на заседании Совета Тетюшского района РТ Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин предложил создать в муниципалитете программу для улучшения демографической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«К сожалению, в Тетюшах население не просто стареет, а убывает. Нужно продумать и сделать программу по району по предотвращению убыли населения. Думаю, что руководство республики вас в этом поддержит», – сказал Мухаметшин.

Глава парламента также призвал в дальнейшем увеличить показатели в сфере строительства жилья. В прошлом году по программе ввода жилья в районе введено в эксплуатацию чуть более 10 тыс. кв. м.

Отметил Председатель Госсовета и важность референдума по самообложению граждан. В Тетюшском районе в 2017 году путем самообложения добровольно удалось собрать 4,8 млн рублей.

Сегодня во время визита Мухаметшина в Тетюши и Апастово состоялось мероприятие, направленное на улучшение демографической ситуации. В частности, между главами районов и главным врачом медико-санитарной части КФУ Альмиром Абашевым было подписано соглашение. Оно подразумевает совместную работу врачей университетской клиники «Казань» с коллективами районных больниц.