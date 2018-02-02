Волейболистки казанского «Динамо» досрочно выиграли регулярный чемпионат Суперлиги

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» досрочно стал победителем регулярного чемпионата российской Суперлиги: волейболистки из столицы Татарстана дома обыграли «Сахалин» со счетом 3:0. Эта победа сделала казанских девушек недосягаемыми в турнирной таблице для ближайших преследователей – московского «Динамо». Таким образом, подопечные Гилязутдинова начнут плей-офф дома серией против восьмой команды регулярного чемпионата.

Этой самой восьмой командой на момент начала игры был как раз «Сахалин», которому в концовке регулярного чемпионата попались матчи с лидерами. В столицу Татарстана самая восточная команда российской Суперлиги приехала с новым главным тренером, который отлично знаком болельщикам «Динамо» – Денис Матвеев с 2012 по 2016 год работал с Гилязутдиновым в качестве помощника. Именно в этот период «динамовки» выиграли все: чемпионат и Кубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Предыдущий наставник «Сахалина» Константин Приходько покинул клуб в декабре, и Матвеев, приняв клуб в декабре, одержал три победы в шести матчах – за предыдущие десять игр волейболистки из Южно-Сахалинска побеждали лишь дважды.

«Матч в Казани будет для меня особенным, я долго проработал в этом клубе. Теперь впервые привезу туда команду в качестве главного тренера. Хочется сыграть достойно, чтобы публика оценила, увидела, что я не зря столько лет отдал этому клубу и многому научился», – подчеркнул Матвеев перед историческим для себя выездом в столицу Татарстана.

Главный тренер «Динамо» Ришат Гилязутдинов, видимо, решил добавить принципиальности этой игре и самоустранился из пределов технической зоны: руководил действиями хозяев сменщик Матвеева на посту старшего тренера казанцев Александр Перепелкин. Для команд эта очная встреча стала уже седьмой (!) в сезоне (учитывая контрольные игры), но «Сахалин» ни разу не смог «взять Казань». Победа в этой игре могла сделать «Динамо» досрочным победителем регулярного чемпионата Суперлиги и обеспечить наиболее простого соперника в первом раунде плей-офф.

Матвеев отправил воевать с Казанью в стартовом составе связующую Елену Новик, блокирующих Юлию Григорьеву и Дарью Володько, доигровщиц Валерию Сафонову и Светлану Парукову, диагональную Елену Литовченко и либеро Маргариту Панычеву. У «Динамо» матч начинали блокирующие Марина Марюхнич и Ирина Королёва, связующая Ирина Филиштинская, доигровщицы Ирина Воронкова и Элица Василева, диагональная Наталья Маммадова и либеро Екатерина Уланова.

Первый матч Матвеева в Казани в качестве главного тренера начался для его команды обескураживающе – при счете 12:2 в пользу «Динамо» наставник «Сахалина» использовал уже второй тренерский тайм-аут в сете. За этот отрезок несколько раз сработал казанский блок, отменно подавали Филиштинская и Воронкова. Заработав серьезный перевес, хозяева немного расслабились: Воронкова допустила две подряд ошибки в защите и приеме, но серьезного влияния на ход матча эти неточности не оказали. У гостей не попала в игру Парукова, которая допускала много брака в приеме и совсем не блистала в атаке. Ко второму техническому перерыву «динамовки» вели со счетом 16:7, и это отставание выглядело для «Сахалина» фатальным. Пара перестановок в составе гостей игру не изменили, поэтому казанские девушки без особых проблем довели сет до победы – в решающем розыгрыше хозяева групповым блоком остановили Парукову.

Череда ошибок «динамовок» на старте второй партии привела к неутешительному результату: гости сумели отыграть несколько очков подряд и даже выйти вперед к первому техническому тайм-ауту (7:8). Им помогла самоотверженная игра в защите – после перерыва подопечные Матвеева добавили в этом элементе и создали сложности для «Динамо». Правда, следующий отрезок хозяева выиграли со счетом 9:4: на полную катушку трудился казанский блок, да и сами «сахалиночки» часто ошибались в атаке. После очередной ошибки гости практически в полном составе апеллировали к арбитру, но безрезультатно. После второй технической паузы гости сумели навязать борьбу и подобраться к сопернику в счете – ближе, чем на три очка, «динамовки» не подпускали. В концовке безошибочно на съеме сработали Василева и Воронкова, вновь показал себя хозяйский блок, а добила «Сахалин» эйсом Марюхнич.

Даже уступая после двух партий, подопечные Матвеева не изменяли себе и продолжали бороться – на два эйса Воронковой гости ответили двумя результативными блоками на Маммадовой. В итоге в дебюте партии – абсолютное равенство (7:7). Но «динамовки» тут же набрали три очка подряд и заставили Матвеева использовать тренерский тайм-аут сразу после технического. Слова тренера никак не помогли девушкам из Южно-Сахалинска изменить ситуацию – Литовченко продолжила долбиться в блок из четвёртой зоны, Парукова продолжила допускать ошибки в приеме. Казанские волейболистки неточностей себе практически не позволяли и смогли увеличить свой отрыв до +10. В такой ситуации добиться итоговой победы было делом техники, которой у каждой из волейболисток «Динамо» в избытке – Филиштинская забила переходящий мяч на матчболе и оформила победу своей команды в регулярном чемпионате Суперлиги.

Волейбол, женщины. Чемпионат российской Суперлиги 2017/2018. 17-й тур.

«Динамо-Казань» – «Сахалин» (Южно-Сахалинск) – 3:0 (25:17, 25:16, 25:13)