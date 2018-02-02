Волонтер Победы из Татарстана попросил Путина сделать общее фото с участниками движения

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Участник всероссийского движения «Волонтеры Победы» из Татарстана встретился с Президентом России Владимиром Путиным в числе других активистов. Встреча прошла сегодня в Волгограде, на ней глава государства дал старт историческому квесту «Сталинградская битва».

Александр Жанов обратился к Президенту с просьбой. «После Парада Победы на Красной площади мы с ребятами смотрели фотографии. И с фотографиями вместе с вами у нас была только часть наших лиц, были кепки, были портфели. Мы хотели бы вас попросить сделать общую фотографию в честь открытия исторической квест-комнаты “Сталинградская битва“», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

Путин дал свое согласие, а также поблагодарил волонтеров Победы за их работу, назвав ее нужной и интересной.

«Вы все люди молодые, занимаетесь полезным, важным делом. Об этом говорил и я, выступая сейчас перед жителями города, на торжественном собрании, и мы все должны говорить и будем говорить о том, что было сделано нашими предками здесь, в Сталинграде, и в других героических местах, в других героических битвах. Это очень важно. Это, действительно, фундамент, на котором стоит наша страна», – добавил Президент.