Фарид Мухаметшин: Тетюшскому району необходимо нарастить поголовье скота

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В Тетюшском районе РТ стоит изменить ситуацию в сельскохозяйственной сфере. Необходимо нарастить поголовье скота, поскольку этот показатель меньше среднего республиканского значения, в том числе и в частных подворьях. Об этом заявил сегодня на заседании Совета района Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба парламента РТ.

За последние годы отмечается позитивное улучшение развития всех направлений деятельности Тетюшей, подчеркнул глава республиканского парламента. При этом он добавил, что нужно поправлять ситуацию в сельскохозяйственном секторе, участвуя в том числе в программах по стимулированию деловой активности сельского населения.

«Необходимо нарастить поголовье скота, ваш показатель меньше среднего республиканского значения, в том числе и в частных подворьях. Те, кто держит одну корову, могут содержать и две, и даже несколько, для этого нужно приложить чуть больше сил и затрат, но работа та же», – сказал Фарид Мухаметшин.

Он также сообщил, что, учитывая стоимость падения закупочных цен на молоко, руководство республики будет поддерживать людей, которые содержат коров в личных подворьях, путем выплаты дотаций.

«Из-за снижения стоимости закупки молока нас беспокоит, что количество поголовья скота может уменьшиться и в частных подворьях. Президент республики, понимая эту задачу, вырабатывает подходы по поддержке сельского товаропроизводителя», – отметил Председатель Госсовета РТ в беседе с журналистами.