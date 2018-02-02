В Тетюшском районе появится музейно-выставочный комплекс по истории рыболовства

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В Тетюшском районе Татарстана в этом году планируется открытие музейно-выставочного комплекса по истории рыболовства. Об этом рассказал сегодня глава района Рамис Сафиуллов на заседании Совета муниципалитета, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Одним из новых направлений развития района является выездной туризм, подчеркнул Сафиуллов. По его словам, за последние годы к сотрудничеству удалось привлечь новые туристические фирмы, судоходные компании.

В прошлом году Тетюши посетило 45 тыс. туристов, отметил глава района. «Для дальнейшего увеличения туристического потока нам необходимо развивать инфраструктуру, новые перспективные виды туризма, а также начать работу по развитию малого речного флота», – добавил он.