Все новости Татарстан Россия

Общество

Замруководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов расскажет о секретах семейной жизни

2 февраля 2018, 20:02

В «Маяковском» вместе с супругой Анастасией Фаттаховой чиновник проведет творческую встречу, приуроченную ко Дню всех влюбленных.
Министр спорта Татарстана стал третьим на всероссийских соревнованиях по триатлону
В День республики для жителей Казани выступят Олег Газманов и Стас Костюшкин
Дамир Фаттахов: «Предложил Леонову выступить в «Мастерс» в 2017 году»
В Италии отмечают 100-летие футуризма
«Маяковский. Желтая кофта» будет предупреждать прокуратуру о своих мероприятиях

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). 16 февраля в креативном пространстве «Маяковский» заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Дамир Фаттахов и его супруга Анастасия проведут творческую встречу, приуроченную ко Дню всех влюбленных.

Супруга чиновника – известный в Казани постановщик, мастер спорта по художественной гимнастике и чемпионка Европы по современной хореографии.

Во время встречи чета Фаттаховых собирается поделиться с казанцами секретами успеха в семейной жизни, сообщил агентству пресс-секретарь площадки.

Вечер пройдет в формате «вопрос-ответ», каждый присутствующий сможет задать паре любой вопрос.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter