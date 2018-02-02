Замруководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов расскажет о секретах семейной жизни

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). 16 февраля в креативном пространстве «Маяковский» заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Дамир Фаттахов и его супруга Анастасия проведут творческую встречу, приуроченную ко Дню всех влюбленных.
Супруга чиновника – известный в Казани постановщик, мастер спорта по художественной гимнастике и чемпионка Европы по современной хореографии.
Во время встречи чета Фаттаховых собирается поделиться с казанцами секретами успеха в семейной жизни, сообщил агентству пресс-секретарь площадки.
Вечер пройдет в формате «вопрос-ответ», каждый присутствующий сможет задать паре любой вопрос.