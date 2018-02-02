(Набережные Челны, 2 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Студентов Набережных Челнов проверили на знание истории о Сталинградской битве. В молодежном центре «Нур» прошла интеллектуально-патриотическая игра, в которой приняли участие 14 команд учащихся.

Игра была организована молодежным центром «Нур», а модератором выступил участник IX сезона республиканского молодежного проекта «Кадровый резерв», руководитель клуба «Молодые ученые, студенты и аспиранты» Айдар Нуруллин.

Игра прошла в новом формате: помимо самих студентов в ней приняли участие представители Совета ветеранов Центрального района города, они стали наставниками у каждой команды.

«Нам очень приятно сегодня быть вместе с молодежью на таком мероприятии. Отрадно, что вы помните о подвигах тех лет, о героях», – сказала председатель организации Александра Зиновьева на открытии игры.

Сама игра прошла в четыре этапа: тест «Знатоки Победы» (вопросы от ведущего), «Полководцы Сталинграда», виртуальная экскурсия по музею «Святая Сталинградская земля» (памятники и обелиски Сталинграда) и «Память о Сталинградской битве».

По итогам игры абсолютным победителем стала команда Камского государственного автомеханического техникума «Интеллект. Среда». Команда-победитель получила диплом и сертификаты для прохождения квеста «Выйти из комнаты».