В Нижегородской области будут действовать налоговые льготы для ВСМ-2

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин подписал закон о налоговых льготах для объектов инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта. Об этом сообщается на сайте newsnn.ru.

В объекты инфраструктуры входят железнодорожные пути, здания, сооружения, железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, обеспечивающие движение железнодорожного подвижного состава со скоростью более 200 км в час.

Депутаты Заксобрания Нижегородской области одобрили внесение изменений в закон о налоговых льготах в части высокоскоростного железнодорожного транспорта.

Речь идет об изменениях в региональный закон «О налоге на имущество организаций». Согласно им налоговые льготы распространяются на объекты инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, расположенные в границах Нижегородской области и созданные после 1 января этого года. Закон действует до 31 декабря 2024 года.

«В соответствии с транспортной стратегией РФ до 2020 года запланировано начало создания высокоскоростной магистрали (ВСМ-2) Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург (с возможным ответвлением на Пермь и Уфу) протяженностью 1563 км. На участке Москва – Нижний Новгород – Казань протяженность составит 803 км», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте.