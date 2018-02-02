Курсы по изучению татарского языка «Без – татарлар!» стартовали в Татарстане

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Курсы по изучению татарского языка «Без – татарлар» стартовали сегодня в Татарстане. Инициатором их проведения выступил муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.

Курсы бесплатные и будут проходить в течение трех месяцев. Курсы «Без – татарлар!» организуются в казанских мечетях: Закабанной, «Гаилэ», «Тынычлык», «Ярдэм», а также в Российском исламском институте и пяти мухтасибатах республики: Альметьевском, Зеленодольском, Набережночелнинском, Нижнекамском и Елабужском.

Обучение в рамках курса пройдет по двум направлениям: «Татарский язык» и «История татар и основы ислама». Занятия будут проходить три раза в неделю (понедельник, среда, пятница) в вечернее время.

Специально для этих курсов Духовным управлением мусульман РТ и издательским домом «Хузур» совместно со специалистами кафедры татарского языка и национальной культуры Российского исламского института было издано учебное пособие «Татарский язык. Для начинающих». Составлено оно специалистами кафедры татарского языка и национальной культуры РИИ – завкафедрой Рафилей Гимазовой и научным сотрудником Венерой Гариповой-Хасаншиной.

В интервью журналистам авторы учебного пособия отметили, что оно охватывает весь начальный курс изучения татарского. «Пособие было подготовлено в кратчайшие сроки, в течение двух месяцев. При составлении мы взяли за основу коммуникативные технологии», – отметила Венера Гарипова-Хасаншина. Она сообщила, что их целью было не научить людей грамматике, а обучить их говорить на татарском и понимать его, уметь выражать свои мысли, распознавать слова и звуки. По словам Рафили Гимазовой, пособие также поможет людям сориентироваться и в религиозной тематике, понять проповеди на татарском языке.

Заместитель муфтия РТ по образованию, ректор Болгарской исламской академии и Российского исламского института Рафик Мухаметшин отметил необходимость и важность проведения курсов по изучению татарского языка. Человек обязательно должен знать историю, религию и родной язык, считает он. «Только в этом случае его знания можно считать полезными», – подчеркнул Рафик Мухаметшин. Он пожелал, чтобы знания, полученные на курсах, были полезны его слушателям. Религиозный деятель напомнил также о том, что курсы татарского языка в РИИ проходят уже в течение десяти лет и пользуются популярностью у татарстанцев.

Начальник отдела науки и образования ДУМ РТ Айдар Карибуллин отметил, что «Без – татарлар!» – первые примечетские курсы. Он выразил надежду, что они будут проводиться и впредь. «Курсы татарского языка помогут сохранить нашу национальность, язык и стать нам более конкурентоспособными в обществе», – выразил надежду Карибуллин.

К настоящему моменту на курсы записались более 600 человек. Наиболее многочисленная группа слушателей будет в РИИ – здесь на курсы записались более ста человек. В казанской мечети «Ярдэм» курсы будут посещать более 80 человек. Среди жителей городов и районов Татарстана самыми активными оказались прихожане Нижнекамского мухтасибата – изучить татарский пожелали около полусотни человек.

Среди тех, кто пришел сегодня в РИИ на курсы, – студентка КФУ Алсу Нуриева. Она надеется, что они помогут ей изучить язык и начать говорит на нем.

«На курсы у меня большие надежды. Они организованы на таком высоком уровне, при серьезной поддержке ДУМ РТ. Думаю, польза от них, несомненно, будет», – сказал другой слушатель курсов Назим Касимов.

По окончании курсов слушателям выдадут сертификаты.