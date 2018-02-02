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Экономика и финансы

Минфин США заявил о негативных последствиях санкций в отношении госдолга РФ

2 февраля 2018, 19:10

Введение санкций в отношении государственного долга России может негативно повлиять на мировые финансовые рынки и бизнес.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Введение санкций в отношении государственного долга России может негативно повлиять на мировые финансовые рынки и бизнес. Такое мнение содержится в докладе Министерства финансов США, сообщает RT со ссылкой на агентство Bloomberg.

В частности, в докладе говорится о возможной дестабилизации финансовых рынков за пределами России после введения санкций. Там же отмечается, что ограничительные меры могут иметь «негативные побочные эффекты для глобальных рынков и бизнеса». Такой шаг может стать «препятствием для конкурентоспособности крупных компаний США», подчеркивается в докладе.


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