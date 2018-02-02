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Спорт

10-летние дети вышли на старт лыжных гонок в Зеленодольске

2 февраля 2018, 22:54

На трассе собрались ученики третьих и четвертых классов всех 12 школ города.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). 9- и 10-летние дети вышли на старт лыжных гонок в Зеленодольске. Им предстояло пробежать 500-метровую дистанцию, сообщают «Новости Зеленодольска».

На трассе собрались ученики третьих и четвертых классов всех 12 школ города, которых разделили на команды мальчиков и девочек. Всего в соревнованиях приняли участие 800 детей.

Победителей определяли как в личном, так и в командном зачете. Среди школ лидером оказался лицей № 1, второе и третье места завоевали гимназия № 3 и лицей № 9.

Чемпионов в личном первенстве наградили дипломами и медалями.


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