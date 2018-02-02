МФЦ Татарстана получили около 200 заявлений о выборе места голосования

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). За два дня в многофункциональные центры Татарстана с заявлениями о выборе места голосования обратилось 198 человек. Из них 25 планируют проголосовать за пределами республики, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

Многофункциональные центры республики принимают заявления о включении избирателей в список для голосования по месту нахождения на выборах Президента России с 31 января по 12 марта.

«Подать заявление можно вне зависимости от адреса регистрации и места пребывания. Но сделать это возможно только один раз, так что к выбору адреса избирательного участка стоит отнестись внимательно. Процедура оформления заявления занимает всего несколько минут. Для этого нужен только паспорт», – поясняется в сообщении пресс-службы.

Подать заявление о выборе места голосования можно в любой МФЦ. График их работы представлен на сайте учреждения (mfc16.tatarstan.ru).