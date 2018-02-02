Медведев пошутил о землетрясении в Алма-Ате на встрече премьеров ЕАЭС

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседание межправительственного совета ЕАЭС в Алма-Ате пошутил на тему случившегося в городе землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло сегодня в 15.20 по местному времени (12.20 по московскому). Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как заметил российский Премьер, завершая заседание, подземные толчки произошли во время рассмотрения постановления № 666 Совета Министров Белоруссии.

«Как справедливо мои коллеги говорят, землетрясение произошло в момент рассмотрения постановления № 666 совета министров Республики Беларусь. Это для всех для нас урок, а для Республики Беларусь — знак, сигнал Божий», — пошутил Медведев.

В целом, по его словам, встреча прошла в теплой обстановке.