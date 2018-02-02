Минниханов о Kazan-Arena: Стадион готов, люди умеют работать в нештатной ситуации

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Коллектив стадиона Kazan-Arena полностью готов к проведению матчей чемпионата мира по футболу и возникновению любых нештатных ситуаций. Об этом по итогам заседания в Кабмине РТ, посвященного результатам работы предприятий и организаций Приволжского федерального округа, журналистам сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В Казани сегодня с официальным визитом находился глава Ростехнадзора Алексей Алешин. На площадке стадиона Kazan-Arena руководитель надзорного ведомства понаблюдал за тренировкой готовности работы систем энергоснабжения к ЧМ-2018.

«Сегодня коллеги провели учения, нештатная ситуация показала, что стадион готов, люди умеют работать в нештатной ситуации. Это благодаря тому, что мы провели Универсиаду, чемпионат мира по плаванию и много других мероприятий. Они дают нам возможность говорить о том, что уровень подготовки высок и мы ждем наших гостей», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Руководство республики развивает тесное сотрудничество с Ростехнадзором, добавил Президент РТ.

«У нас слаженная четкая работа в части нефтяных вопросов, в области строительства. Наш надзорный орган не только надзирает и делает какие-то замечания. Он проводит большую работу по обучению, по подготовке, по предупреждению тех или иных явлений. Я высоко оцениваю профессионализм наших коллег», – сказал глава республики.