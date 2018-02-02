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Культура

Поэты и писатели РТ организовали творческий вечер в Менделеевске

2 февраля 2018, 23:30

Самые активные слушатели получили новые книги поэтов.
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(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Поэты и писатели Татарстана организовали творческий вечер «В мире детства» в Менделеевске. Об этом сообщает ИЦ «Менделеевск».

В исполнении заслуженного работника культуры РТ, члена Союза писателей РТ, главного редактора республиканской детской газеты «Комеш кынгырау» Факиля Сафина, заслуженного работника культуры РТ, члена Союза писателей РТ, лауреата премии имени Абдуллы Алиша Рашита Башара, члена Союза писателей РТ, лауреата премии имени С. Сулеймановой Альфии Ситдиковой прозвучали стихи. Также они отвечали на вопросы из зала.

Заслуженный работник культуры РТ Дания Сибгатуллина исполнила песни организовавших вечер авторов. В завершение активные ученики получили новые книги поэтов.


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