Новый Генконсул Турции Ахмет Садык Доган 12 февраля встретится с Президентом Татарстана

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Новый Генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган 12 февраля встретится с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Информацию об этом ИА «Татар-информ» подтвердили в Генконсульстве Турции.

Ахмет Садык Доган родился в 1974 году в турецком городе Испарте. Окончил Анатолийский лицей в Испарте, отделение международных отношений факультета экономики и управления Университета Мармара и магистратуру колледжа Биркбек Лондонского университета в сфере уголовного права. Участвовал в семинарах Центра российских исследований Билькентского университета, в образовательных программах для иностранных дипломатов Дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ. Владеет английским и русским языками. Дипломатическую карьеру в Министерстве иностранных дел Турции начал в 1997 году.

До назначения в Казань Ахмет Садык Доган с 2014-го по 2017 год занимал должность советника посольства, первого советника посольства Турции в столице Болгарии Софии. Находился в длительных служебных командировках в Лондоне, Киеве и Алматы.

Прежний Генконсул Турции в Казани Турхан Дильмач после трех лет работы в столице Татарстана завершил свою деятельность в январе текущего года.