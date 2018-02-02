Стартовал экологический конкурс «Сохраним природу Татарстана»

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Открытый социально-экологический конкурс «Сохраним природу Татарстана» объявлен в Казани. К участию в нем приглашаются все желающие школьники республики, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
Конкурс проходит по трем номинациям: природоохранная акция «Сохраним природу Татарстана» для учащихся 5 – 11-х классов, конкурс рисунков для учащихся 1 – 4-х классов и конкурс социального плаката для учащихся 5 – 11-х классов.
Участники первой номинации должны подготовить презентацию в форме отчета об участии в природоохранной акции. Все ребята должны до 1 марта отправить свои творческие работы в детский эколого-биологический центр Казани. Победителей ждут грамоты и ценные подарки.