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Стартовал экологический конкурс «Сохраним природу Татарстана»

2 февраля 2018, 20:12

Победителей республиканского конкурса ждут грамоты и ценные подарки.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Открытый социально-экологический конкурс «Сохраним природу Татарстана» объявлен в Казани. К участию в нем приглашаются все желающие школьники республики, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Конкурс проходит по трем номинациям: природоохранная акция «Сохраним природу Татарстана» для учащихся 5 – 11-х классов, конкурс рисунков для учащихся 1 – 4-х классов и конкурс социального плаката для учащихся 5 – 11-х классов.

Участники первой номинации должны подготовить презентацию в форме отчета об участии в природоохранной акции. Все ребята должны до 1 марта отправить свои творческие работы в детский эколого-биологический центр Казани. Победителей ждут грамоты и ценные подарки.
 


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