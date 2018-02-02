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Сельское хозяйство

Атнинский район РТ перешагнул рубеж в 200 тонн по суточному производству молока

2 февраля 2018, 19:23

Марат Ахметов поздравил животноводов района с «достижением исторического результата в молочном животноводстве».
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Атнинского района Татарстана за 31 января было произведено 201,5 т молока, что составляет 114 процентов к аналогичной дате прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов направил телеграмму в адрес главы Атнинского района Габдулахата Хакимова. В ней он поблагодарил сельчан района за высокие достижения в молочном животноводстве.

«От всей души поздравляю вас и всех тружеников села, особенно животноводов Атнинского муниципального района с достижением исторического результата в молочном животноводстве – 200 т валового надоя в сутки», – говорится в телеграмме вице-премьера республики.

«Достижению таких показателей способствует упорный труд всех работников животноводческих ферм – мастеров машинного доения коров, зооветспециалистов, ветеринарных врачей. Благодаря этому в районе сформировано маточное поголовье скота, обладающее высоким генетическим потенциалом молочной продуктивности. Ваш район является самым интенсивным по производству молока на 100 га сельскохозяйственных угодий», – подчеркнул Марат Ахметов.

Президент России Владимир Путин не раз отмечал высокую значимость сельского хозяйства в развитии экономического потенциала страны. «Наши хлеборобы, животноводы, работники перерабатывающих предприятий на деле доказывают, что умеют хозяйствовать по-современному, эффективно и рачительно», – говорил глава государства. 


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