Казанская серийная мошенница обманула 17 человек

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В Казани полицейские задержали женщину, подозреваемую в серии мошенничеств с покупкой товаров в Сети, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Полицейские установили, что злоумышленница находила объявления о продаже украшений, встречалась с продавцом и демонстрировала ему на телефоне перевод средств за покупку. Аферистка убеждала жертву в том, что средства поступят на счет, какое-то время отвечала на звонки, однако потом пропадала.

Личность подозреваемой удалось установить очень быстро и вскоре ее задержали. Мошенница успела обмануть 17 человек, сумма ущерба превысила 40 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».