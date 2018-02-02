Кадыров рассказал подробности вызволения белоруса из ливийского плена

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился с подписчиками в Telegram подробностями своего участия в операции по освобождению белорусского военного Вячеслава Качуры из плена в Ливии.

«Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко просил меня оказать содействие в его (Качуры) освобождении. Это был сложный и продолжительный процесс. Но главное, что человек жив, вернулся домой», — написал Кадыров. По его словам, в освобождении белорусского военного из плена также принимали участие министерства иностранных дел России и Белоруссии, КГБ Белоруссии.

По данным РИА Новости, сейчас военный специалист Белоруссии, бывший начальник штаба 334-го отдельного отряда спецназа ГРУ СССР Качура уже находится в Минске, куда прибыл рейсом из Москвы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Рамзана Кадырова за личный вклад в освобождение Качуры. «Оказанное вами содействие в столь важном для Президента каждой страны вопросе защиты жизни, здоровья и интересов соотечественников за рубежом является наглядным примером тех дружественных, братских уз, которые связывают народы Белоруссии и России», — говорится в адресе белорусского лидера на имя главы Чечни.

Также Лукашенко направил благодарность наследному принцу Абу-Даби шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну.

Качура прибыл в Ливию в июне 2011 года в составе группы международных специалистов из России, Украины и Белоруссии. В августе 2011 года члены группы были задержаны революционерами, им было предъявлено обвинение в сотрудничестве с режимом экс-президента Ливии Муаммара Каддафи. Позднее удалось освободить часть задержанных, однако до последнего момента о судьбе Качуры ничего не было известно.