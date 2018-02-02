Все новости Татарстан Россия

Культура

Музыкальные критики озадачились будущим Шаляпинского фестиваля в Казани

2 февраля 2018, 18:20 , Фото: Рамиль Гали

Музыкальные критики озадачились будущим Шаляпинского фестиваля в Казани Нужны ли фестивалю дополнительные площадки, альтернативная концертная программа и оперы современных композиторов, решали сегодня за круглым столом.
В Казани с успехом прошла опера «Мадам Баттерфляй»
В Казани гала-концертом завершился XXX Шаляпинский фестиваль
В ИА «Татар-информ» рассказали о премьере XXX Шаляпинского фестиваля – опере «Евгений Онегин»
Алессандро Сафина выступил в Казани
В гала-концертах Шаляпинского фестиваля примут участие звезды мировой оперной сцены

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Татарском театре оперы и балета им. М. Джалиля обсудили перспективы развития Шаляпинского фестиваля. После первого фестивального дня видные российские музыкальные деятели решали, нужны ли фестивалю дополнительные площадки, альтернативная концертная программа и оперы современных композиторов.

Обсуждение по Шаляпинскому фестивалю

«За афишу фестиваля в этом году не стыдно, есть кого послушать», – начал беседу театральный и музыкальный критик Дмитрий Морозов. С казанским оперным фестивалем он познакомился в 1989 году, а потому высказал свои пожелания первым. «Во-первых, необходимо включать в фестивальную программу больше авторов хотя бы XX века, Шостаковича например», – заявил он.

Споры об обновлении репертуара фестиваля идут не первый год. Противоположной точки зрения придерживается профессор Казанской консерватории и КФУ Вадим Дулат-Алеев. Он уверен, что оперы с диссонансной мелодикой, как и барочные оперы, которых не пел Шаляпин, не впишутся в концепцию фестиваля. Однако, справедливости ради, нужно отметить, что не пел именитый бас и татарских опер, но «Любовь поэта» уже прозвучала на фестивале. Теперь к постановке готовится опера «Сююмбике» Рената Хариса и Резеды Ахияровой.

По мнению Морозова, фестивалю необходимо выходить за пределы одного здания. Параллельно с основной фестивальной программой он предложил делать камерные постановки на альтернативных площадках, проводить встречи. Однако и тут московскому гостю нашелся достойный казанский ответ. В этом году по инициативе руководителя литературной части театра Жанны Мельниковой пройдет цикл встреч со звездами Шаляпинского, причем использоваться для них будет дополнительная площадка ¬– Дом актера им. М. Салимжанова.

Обсуждение по Шаляпинскому фестивалю

Интересный формат общения зрителей с артистами предложила музыкальный и арт-критик Гюляра Садых-заде. «Фестиваль – это прежде всего атмосфера, общение, сложная многослойная структура. Можно использовать опыт одного из музыкальных фестивалей Екатеринбурга. Артисты там выходят к зрителю сразу после спектакля. Это подпитывает интерес к самому мероприятию и не требует дополнительных финансовых затрат. Кстати, фойе казанского театра вполне подойдет для такого общения», – уверена гостья.

Прозвучавшее утверждение о том, что «казанский зритель очень консервативен» вызвало массу реплик. В частности, Садых-заде отметила, что зрителя необходимо воспитывать: «У каждого театра должна быть миссия вести зрителя за собой, а не плестись у него в хвосте. Новые, даже авангардные постановки, заведомо некассовые, очень важны. Их можно ставить за счет стопроцентных сборов на популярные представления. Иначе неизвестно до чего можно дойти».

Обсуждение по Шаляпинскому фестивалю

Ее поддержал музыкальный критик Николай Рыбинский: «Пусть даже если бюджетные мероприятия не соберут публику, это все равно делается для развития фестиваля».

Кроме этих тем обсуждались и другие перспективы развития Шаляпинского фестиваля. Например, гости высказали пожелания вернуть конкурс басов или других мужских голосов, который проводился ранее. Приглашать целые театры со своей сценографией тоже будет небезынтересно, хотя и затратно.

Обсуждение по Шаляпинскому фестивалю

Интересную мысль высказал Вадим Дулат-Алеев. «Публика у нас разная, а театр один. И в его названии звучит слово “академический”. Невозможно в один фестиваль вложить все оперные течения. Так, может быть, стоит подумать еще об одном фестивале, отличном от Шаляпинского?..»

 


Фотогалерея

Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter