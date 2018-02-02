Музыкальные критики озадачились будущим Шаляпинского фестиваля в Казани

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Татарском театре оперы и балета им. М. Джалиля обсудили перспективы развития Шаляпинского фестиваля. После первого фестивального дня видные российские музыкальные деятели решали, нужны ли фестивалю дополнительные площадки, альтернативная концертная программа и оперы современных композиторов.

«За афишу фестиваля в этом году не стыдно, есть кого послушать», – начал беседу театральный и музыкальный критик Дмитрий Морозов. С казанским оперным фестивалем он познакомился в 1989 году, а потому высказал свои пожелания первым. «Во-первых, необходимо включать в фестивальную программу больше авторов хотя бы XX века, Шостаковича например», – заявил он.

Споры об обновлении репертуара фестиваля идут не первый год. Противоположной точки зрения придерживается профессор Казанской консерватории и КФУ Вадим Дулат-Алеев. Он уверен, что оперы с диссонансной мелодикой, как и барочные оперы, которых не пел Шаляпин, не впишутся в концепцию фестиваля. Однако, справедливости ради, нужно отметить, что не пел именитый бас и татарских опер, но «Любовь поэта» уже прозвучала на фестивале. Теперь к постановке готовится опера «Сююмбике» Рената Хариса и Резеды Ахияровой.

По мнению Морозова, фестивалю необходимо выходить за пределы одного здания. Параллельно с основной фестивальной программой он предложил делать камерные постановки на альтернативных площадках, проводить встречи. Однако и тут московскому гостю нашелся достойный казанский ответ. В этом году по инициативе руководителя литературной части театра Жанны Мельниковой пройдет цикл встреч со звездами Шаляпинского, причем использоваться для них будет дополнительная площадка ¬– Дом актера им. М. Салимжанова.

Интересный формат общения зрителей с артистами предложила музыкальный и арт-критик Гюляра Садых-заде. «Фестиваль – это прежде всего атмосфера, общение, сложная многослойная структура. Можно использовать опыт одного из музыкальных фестивалей Екатеринбурга. Артисты там выходят к зрителю сразу после спектакля. Это подпитывает интерес к самому мероприятию и не требует дополнительных финансовых затрат. Кстати, фойе казанского театра вполне подойдет для такого общения», – уверена гостья.

Прозвучавшее утверждение о том, что «казанский зритель очень консервативен» вызвало массу реплик. В частности, Садых-заде отметила, что зрителя необходимо воспитывать: «У каждого театра должна быть миссия вести зрителя за собой, а не плестись у него в хвосте. Новые, даже авангардные постановки, заведомо некассовые, очень важны. Их можно ставить за счет стопроцентных сборов на популярные представления. Иначе неизвестно до чего можно дойти».

Ее поддержал музыкальный критик Николай Рыбинский: «Пусть даже если бюджетные мероприятия не соберут публику, это все равно делается для развития фестиваля».

Кроме этих тем обсуждались и другие перспективы развития Шаляпинского фестиваля. Например, гости высказали пожелания вернуть конкурс басов или других мужских голосов, который проводился ранее. Приглашать целые театры со своей сценографией тоже будет небезынтересно, хотя и затратно.

Интересную мысль высказал Вадим Дулат-Алеев. «Публика у нас разная, а театр один. И в его названии звучит слово “академический”. Невозможно в один фестиваль вложить все оперные течения. Так, может быть, стоит подумать еще об одном фестивале, отличном от Шаляпинского?..»