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Госавтоинспекция Татарстана призывает водителей быть осторожными из-за гололеда

2 февраля 2018, 17:33

В ближайшие два дня будет идти мокрый снег, ожидается метель, ухудшение видимости, а также сильный ветер и гололедица.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В связи с резким потеплением 3 и 4 февраля республиканская Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно бдительными на дорогах Татарстана.

По информации синоптиков, в ближайшие два дня будет идти мокрый снег, ожидается метель и ухудшение видимости, а также сильный ветер и гололедица.

В связи с этим Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям двигаться осторожно и крайне внимательно, воздержаться от опасных маневров, связанных с выездом на встречную полосу, а также не забывать пользоваться ремнями безопасности.


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