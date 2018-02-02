Госавтоинспекция Татарстана призывает водителей быть осторожными из-за гололеда

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В связи с резким потеплением 3 и 4 февраля республиканская Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно бдительными на дорогах Татарстана.

По информации синоптиков, в ближайшие два дня будет идти мокрый снег, ожидается метель и ухудшение видимости, а также сильный ветер и гололедица.

В связи с этим Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям двигаться осторожно и крайне внимательно, воздержаться от опасных маневров, связанных с выездом на встречную полосу, а также не забывать пользоваться ремнями безопасности.