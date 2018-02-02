В феврале в Европе пройдет презентация СD-бокса с 15 симфониями Шостаковича ГСО РТ

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Европейская презентация бокса дисков с записью всех 15 симфоний Дмитрия Шостаковича в исполнении Государственного симфонического оркестра Татарстана под управлением Александра Сладковского запланирована на февраль этого года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГСО РТ.

Основная работа над проектом была проведена оркестром и маэстро Сладковским два года назад. В августе 2016-го Александр Сладковский совместно с «гигантом российской звукозаписи» фирмой «Мелодия» осуществил грандиозный проект – запись всех симфоний и инструментальных концертов Шостаковича.

Бокс с концертами вышел в 2017 году и имел грандиозный успех как в России, так и за рубежом – он вошел в тройку номинантов престижной международной премии International Classical Music Awards. В России диски с записями «всего симфонического Шостаковича» вышли осенью 2017 года.