Региональные штабы кандидатов в Президенты России набирают команды

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Региональные штабы кандидатов в Президенты России готовятся к активной фазе выборов. Так, сторонники самовыдвиженца Владимира Путина сегодня начали собеседование с кандидатами в волонтеры.

«От Татарстана заявились порядка 400 ребят. Причем они заявились на федеральный сайт самостоятельно. И нам ежедневно просто порциями федеральный штаб выдает людей на собеседование. Всего по Российской Федерации заявились 11 тысяч 300 волонтеров», – проинформировал собравшихся помощник руководителя избирательного штаба Андрей Кондратьев.

Конкурс на место – как в хороший вуз: в Татарстане планируют отобрать порядка 50 добровольных помощников. В федеральном штабе кандидата подчеркнули, что заявочный процесс останавливать пока не планируют. Это значит, что число желающих будет расти.

Работать волонтерам предстоит бесплатно – это в штабе подчеркнули особо. И только в то время, которое сами добровольцы готовы уделить этому делу. Вопрос наличия свободного времени был одним из значимых во время собеседования.

Всего предполагается пять направлений загрузки волонтеров: «Волонтер штаба», «Медиаволонтер», «Волонтер-организатор», «Волонтер-наблюдатель» и «Волонтер-сторонник». Предстоит много работы в Казани, а также частые поездки по республике. У каждого из доверенных лиц кандидата в день может проходить до пяти и более встреч. Помогать на каждой из них будут минимум по два добровольца.

Несколько десятков кандидатов, пришедших на собеседование сегодня, были разбиты на пятерки. Вопросы, которые им задавали, были похожи. Кроме наличия свободного времени экзаменаторов интересовали мотивы подачи заявки, отношение к кандидату, опыт волонтерства и какие задачи соискатель готов взять на себя.

Руслан Шигабетдинов – известный в республике спортивный и общественный деятель – тоже в числе соискателей, на общих основаниях. «В начале собеседования сказали, что знакомство с членами комитета, отборочной комиссии не влияет на результат собеседования. Я в любом случае готов к любому результату: возьмут меня волонтером, не возьмут. Я знаю, что буду продолжать эту деятельность», – рассказал он корреспонденту ИА «Татар-информ».

Людмила Сайфутинова – «серебряный волонтер» республики. Возраст активной позиции не помеха, потому женщина решила тоже постараться войти в состав добровольцев штаба. Тем более что и семья поддерживает.

Аспирант первого года обучения Института международных отношений, истории востоковедения КФУ Юлия Манина решила, что это ее шанс быть активной участницей жизни страны. «Увидела информацию о том, что открылся сайт putin2018, есть возможность стать волонтером. Для меня как для активного гражданина нашей страны, человека, который действительно может себя назвать патриотом, такую возможность упускать нельзя», – пояснила она.

Собеседования в штабе Путина будут проходить весь февраль. Далее тем, чьи кандидатуры одобрят сами доверенные лица кандидата и оба заместителя руководителя штаба, предстоит пройти обучение. Выборное законодательство ошибок не терпит.

Тем, кто в итоге отобран не будет, расстраиваться не стоит. «Мы сегодня приняли решение штабом, что мы обязательно будем предусматривать приглашение этих людей на различного рода мероприятия, которые будут в той или иной мере организованы в нашей республике», – сообщил Кондратьев.

Уже завтра и кандидаты в волонтеры, и все, кому не безразлична история страны, приглашаются на митинг-концерт «Россия в моем сердце» (#Россиявмоемсердце, возрастная категория 16+), который состоится в казанском парке Победы в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в битве под Сталинградом.

Активно работают над привлечением сторонников и другие кандидаты на пост Президента. Так, в штабе Владимира Жириновского в данный момент набирают наблюдателей для предстоящих выборов. В штабе Ксении Собчак заинтересованы в увеличении числа волонтеров. Сторонники Бориса Титова делают ставку на активистов «Партии роста». Не сидят без дела и коммунисты.

