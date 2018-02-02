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Спорт

Два спортсмена из Татарстана претендуют на участие в чемпионате Европы по бадминтону

2 февраля 2018, 18:58

Анатолий Ярцев и Евгения Косецкая сейчас тренируются на сборах вместе с российской командой в Подмосковье.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Татарстанские бадминтонисты Анатолий Ярцев и Евгения Косецкая могут принять участие в командном чемпионате Европы по бадминтону в составе сборной России. Об этом сообщается на официальном сайте Дирекции спортивных и социальных проектов.

Расширенный состав сборной России включает в себя 24 фамилии – по 12 мужчин и женщин. Главными звездами российской команды являются пара Владимир Иванов/Иван Созонов, а также Нина Вислова. Также своих главных звезд на турнир привезут сборные других европейских стран. Ян Йоргенсен, Кристина Педерсен и Камилла Риттер-Юль поведут к очередному «золоту» команды Дании. Лидером мужской сборной Франции является Брис Леверде, испанок будет «тащить» олимпийская чемпионка Каролина Марин.

Командный чемпионат Европы по бадминтону пройдет в Казани с 13 по 18 февраля. Мужская сборная России на групповом этапе сыграет с бельгийцами, болгарами и испанцами. Женской российской команде в группе будут противостоять Турция, Эстония и Латвия. Действующими чемпионами мира среди мужских и женских команд являются сборные Дании.
 


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