До конца недели ЦИК проверит подписи еще трех кандидатов в президенты

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). К концу этой недели Центризбирком намерен проверить подписи избирателей в поддержку трех кандидатов в президенты на грядущих выборах. Об этом заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, сообщает ТАСС.

«Мы смотрели, как идет проверка подписных листов у других кандидатов, кто сдал позже, там вполне корректно. Мы надеемся, что к воскресенью мы закончим проверку подписных листов еще не менее чем у трех кандидатов», – рассказал Булаев.

Ранее сообщалось, что ЦИК проверил подписи избирателей, собранные в поддержку действующего главы государства Владимира Путина. Не соответствующими нормам были признаны 232 подписи из отобранных 60 тыс., или 0,39 процента от общего количества.