В СИЗО Татарстана подростки попадают за убийства, изнасилования и наркотики

(Казань, 2 февраля, «Татар-ифнорм», Елена Кривопатре). В СИЗО Татарстана подростки попадают за убийства, изнасилования и употребление наркотиков. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала председатель Общественной наблюдательной комиссии РТ Лариса Расческова.

Сегодня Расческова посетила СИЗО № 1 вместе с уполномоченным по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачиной, ответственным секретарем Комиссии по делам несовершеннолетних и по защите их прав Илсояр Гарифуллиной и сотрудниками прокуратуры.

В основном подследственным и осужденным от 15 до 17 лет. Большинство из них обвиняются в убийствах, изнасилованиях, грабежах, кражах и разбоях, пояснила председатель Общественной наблюдательной комиссии РТ.

«Дети тяжело идут на контакт, практически никто не хочет рассказывать, что их толкнуло на преступление. В большинстве все раскаиваются, а некоторые даже плачут. Кто-то пошел на преступление по глупости, кто-то под влиянием окружения. Было несколько мальчиков, совершивших преступление в группе. Это случается, когда они собираются толпой и подвергаются общему влиянию. Грубо говоря, идет толпа подростков, встречается им другой подросток – и начинается. Соответственно, и телефон отобрали, и побили, и куртку сняли. Такое вот уличное нападение толпой», – заметила общественник.

Для подростков, совершивших преступления по глупости, уже одно только содержание в СИЗО является действенной мерой наказания, уверена Расческова.

«Мы разговаривали с двумя 16-летними подростками, которые совершили разбойное нападение и грабеж в группе, и увидели, что они все поняли и осознали. Мне кажется, что дальнейшее пребывание в колонии только сломает их. Встречаются иногда такие моменты, когда срок, который несовершеннолетний провел в следственном изоляторе, уже является очень сильным, даже переломным моментом, когда он все понимает, все осознает. И мне кажется, что этого наказания уже достаточно», – пояснила она свою позицию.

Главная задача исполнительных органов – наказать подростка за совершение преступления, но при этом наказание должно нести воспитательный характер, отметила детский омбудсмен РТ Гузель Удачина.

«Наказание всегда должно быть адекватно тому воспитательному воздействию, который мы ожидаем получить в результате приведения этого наказания. Важно не перегнуть палку: для кого-то из ребят сам факт попадания в следственный изолятор и нахождения там – это уже такая прививка на будущее от подобного рода деяний, что большее наказание, например, реальный срок, сыграет не на то, чтобы их исправить, а на то, чтобы превратить их в закоренелых преступников», – подчеркнула она.

В исключительных случаях для таких осужденных реальный срок может быть замене на условный, добавили общественники.

Сегодня чиновники пообщались с 13 ребятами, ожидающими решения суда или исполнения приговора. Жалоб на условия содержания у них не было, некоторые задавали вопросы по приговору и ведению следствия. Всем подросткам были даны ответы, их обращения приняты в работу.

«Мы заранее проговариваем, что планируем визит. Мы общаемся с ними по вопросам разного характера: по условиям содержания в следственном изоляторе, питанию, размещению, прогулкам, медицинскому обслуживанию, образовательной составляющей. Также они имеют возможность задать какие-то волнующие их вопросы и высказать свое несогласие по порядку ведения следствия, по тем уголовным делам, которые возбуждены в их отношении», – сообщила Удачина.

В казанском СИЗО все условия для детей соответствуют установленным нормам: корпусы обустроены и отремонтированы. В изоляторе есть учебные классы, где школьники могут продолжать получать знания. С подростками в обязательном порядке занимаются психологи, им предоставляется время для прогулок.

Преступления совершают не только подростки из неблагополучных семей, как принято считать, но и дети благополучных родителей. Нередко это дети из неполных семей. Ребенок не получает полноценного воспитания в отсутствии отца или матери, сказала в связи с этим Удачина.

При этом, по сведениям Министерства внутренних дел по РТ, уровень детской преступности несовершеннолетних в республике снижается, констатировала детский омбудсмен.

Если несовершеннолетние нарушители закона содержатся в Казани в следственном изоляторе № 1, то несовершеннолетние нарушительницы – в СИЗО № 2. Кроме того, юноши и девушки ждут судебных вердиктов в бугульминском СИЗО № 3 и мензелинском СИЗО № 4. Согласно данным УФСИН по РТ, подросткам вменяется совершение убийств и изнасилований, преступлений, связанных с наркотиками, краж, разбойных нападений и угонов автомобилей.

На сегодняшний день в первом следственном изоляторе содержатся 22 несовершеннолетних подследственных и осужденных, ожидающих исполнения приговора суда, в мензелинском же СИЗО их пятеро. На 29 января в бугульминском изоляторе находились семеро подростков.