Сотрудники Татарстанского онкодиспансера помогут построить новый хоспис в Казани

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Валерия Белова). В Республиканском клиническом онкологическом диспансере пройдет благотворительная ярмарка, на которой сотрудники больницы представят свои изделия на продажу. Вырученные от продажи средства РКОД направит на строительство второй очереди хосписа фонда имени Анжелы Вавиловой. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Ярмарка откроется 14 февраля в 10 часов в холле сервисного центра больницы. Акцию проведут после Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями.

«Традиционно 4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. В Татарстане от них страдают более 100 тыс. человек. Стоит понимать, что в конечном итоге все успехи медицины должны приводить к снижению количества онкологических заболеваний среди населения», – рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Сергей Осипов.

За 2017 год в республике врачи выявили 16 тыс. 44 случая заболевания раком.