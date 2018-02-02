В Казани продавца за надписи на детской одежде «бандит», «шпана» предупредила прокуратура

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Прокуратура Казани проверила интернет-магазин, в котором продавались детские футболки с провокационными надписями, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, индивидуальный предприниматель на странице магазина в соцсети разместил информацию о продаже вещей с надписями «Бандит», «Шпана», «Самец», «Детский криминал», «Киса», «Соска» и другими.

По результатам лексико-семантической экспертизы, публичная демонстрация подобных надписей оправдывает допустимость насилия, а также противоправного поведения.

По закону среди детей подобная информация к распространению запрещена, а указанный контент не содержал знаков «18+» и «Запрещено для детей».

В итоге прокуратура объявила предпринимателю предостережение, напомнив об административной ответственности за нарушение закона.