В ЦИК сообщили о рекордно низком проценте брака в подписях за Путина

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В Центризбиркоме сообщили о рекордно низком проценте брака в подписях, собранных в поддержку кандидата в Президенты России Владимира Путина. По итогам их проверки лишь 0,39 процента от общего числа подписей были признаны недействительными, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя ЦИК Николая Булаева.

«Результаты проверки на сегодняшний день, которые утвердила рабочая группа: признано подписями, не соответствующими тем нормам, которые установил ЦИК, 232 подписи. Это 0,39 процента от общего количества», – рассказал Булаев.

Представитель ЦИК также добавил, что по закону число бракованных подписей не должно превышать пяти процентов.

Подписи избирателей в поддержку Путина были сданы в ЦИК вместе с другими документами для регистрации кандидата.29 января.